Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Eğitim Yılı Açılış Töreni İçin Konya'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Konya'ya gitti.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere gittiği Konya'da inceleme ve denetlemelerde de bulunduğu ifade edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Hava Savunma Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulunan Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in de eşlik ettiği aktarıldı.