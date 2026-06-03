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Bakan Güler, Kamerun Savunma Bakanı Assomo ile Bir Araya Geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde resmi tören düzenlendi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assom ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta resmi törenle karşıladı. Bakan Güler, konuk bakanla birlikte tören alanındaki yerini alırken; iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Kamerun Savunma Bakanı Assomo, tören kıtasını selamladı.

Karşılama mangasını selamlayan Bakan Assomo, daha sonra heyetler arası selamlaşma törenine geçti. Her iki bakan, Türk ve Kamerun heyetleriyle tek tek tokalaşarak selamlaştı.

Törenin ardından Milli Savunma Bakanlığı binası önünde anı fotoğrafı çektiren Güler ve Assomo, baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bakanlık binasına geçti.

Kaynak: ANKA
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