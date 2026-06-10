Bakan Güler'den Kahramanmaraş'ta askeri denetleme
Ankara.
Bakan Güler, Kahramanmaraş'ta konuşlu 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Güler, Kahramanmaraş'ta konuşlu 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu
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