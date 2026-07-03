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Milli Savunma Bakanı Güler, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eichelsheim'i kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'i makamında kabul etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'i makamında kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Eichelsheim'i makamında kabul etti. Kabulde, Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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