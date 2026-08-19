Bakan Güler, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği belirtilirken, ziyaretin detayları hakkında bilgi verilmedi. İki ülke arasındaki savunma iş birliği kapsamında değerlendirilen görüşme, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA