Haberler

Bakan Güler, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

Bakan Güler, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin gerçekleştiği belirtilirken, ziyaretin detayları hakkında bilgi verilmedi. İki ülke arasındaki savunma iş birliği kapsamında değerlendirilen görüşme, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Sukjong Boo'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi
İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi

İran savaşı Avrupa'ya taşıyor! Hedeflerinde komşumuz da var

Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı

Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı

Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı: Operatör canını zor kurtardı

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler