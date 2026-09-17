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Bakan Güler, FAO Genel Direktörlüğüne aday gösterilen Mehdi Eker ile bir araya geldi

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Bakan Güler, FAO Genel Direktörlüğüne aday gösterilen Mehdi Eker ile bir araya geldi
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğüne aday gösterilen Mehdi Eker ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörlüğüne aday gösterilen Mehdi Eker ile bir araya geldi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Eker, Türkiye tarafından FAO Genel Direktörlüğüne aday gösterildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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