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Bakan Güler, Eskişehir'de Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl törenine katıldı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eskişehir'de 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Güler'in beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eskişehir'deki 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret ederek kutlama törenine iştirak etti.

Güler'in beraberinde, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz yer aldı.

Kaynak: AA
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