Bakan Güler, YPG-SDG unsurları 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gerekliliklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelidirler

Bakan Güler, PKK ve iltisaklı grupların terörist faaliyetlerine son vermeleri ve silahlarını teslim etmeleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Suriye yönetimi ile yakın koordinasyon içinde olunduğunu vurguladı.

Bakan Güler: Sürecin başarısı için PKK ve iltisaklı grupların başta Suriye olmak üzere tüm bölgelerde terörist faaliyetlerine son vermeleri ve silahlarını en hızlı şekilde koşulsuz teslim etmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda komşumuz Suriye yönetimi ile de yakın bir koordinasyon içerisindeyiz.

Hem sınırlarımızın güvenliği hem de Suriye'nin kalıcı istikrarı ve siyasi birliği için YPG-SDG unsurları 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gerekliliklerini hızlı bir şekilde yerine getirmelidirler.

Terör örgütünün ülkemize tehdit oluşturmayacağından emin oluncaya ve gerekli emniyet seviyesine ulaşıncaya kadar planlı faaliyetlerimizi kesintisiz olarak icra etmeye devam edeceğiz.

