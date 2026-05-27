Bakan Güler, bayram namazını Selimiye Camisi'nde kıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla Edirne'deki sınır birliklerini ziyaret ettikten sonra Kurban Bayramı namazını Selimiye Camisi'nde kıldı ve cemaatle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ile birlikte Edirne'ye geldi. Beraberindeki komutanlarla sınır birliklerini ziyarete eden Güler, geceyi kentte geçirdi.

Bakan Güler, Kurban Bayramı namazını da komutanlar ile birlikte restorasyon çalışmaları ramazan ayında tamamlanarak tam kapasite ibadete açılan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde kıldı. Güler'e ve komutanların yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş de eşlik etti.

Bakan Güler ve beraberindeki heyet, namazın ardından cemaatle bayramlaştı. Güler, bayramlaşma sonrası camide incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
