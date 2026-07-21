Bakan Güler, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaman'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman'ı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman'la görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabıdan yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaman ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut