Bakan Güler, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaman'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman'la görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabıdan yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaman ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.