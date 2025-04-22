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Bakan Güler, Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şerif'i havalimanında karşıladı

Bakan Güler, Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şerif'i havalimanında karşıladı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güler'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif'i havalimanında karşıladığı belirtildi.

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Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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