Bakan Göktaş: Engelsiz şehirler medeniyetimizin tezahürü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaldırımıyla, binasıyla, ulaşımıyla, eğitim imkanıyla, istihdam alanıyla erişilebilir şehirler kurmanın medeniyet anlayışının bir tezahürü olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz, engelli kardeşlerimizin söz sahibi olan bireyler olarak hayatın içinde daha fazla yer alması, bizim için sosyal politikanın temel başarı ölçülerinden biridir." dedi.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Madenler Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenindeki konuşmasında, yeni engelsiz yaşam merkezinin engelli vatandaşların hayatına güç, ailelerine güven, Ümraniye'ye de değer katacağını kaydetti.

Türkiye'nin son 24 yılda sosyal politika alanında sessiz fakat çok derin bir devrim gerçekleştirdiğini, bunun tesadüfen olmadığını belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyasetinin, sosyal politika alanında güçlü bir iradeye dönüştüğünü, bu iradenin, kalıcı kurumlarla sahadaki hizmetlerle ve vatandaşın hayatına doğrudan dokunan uygulamalarla karşılık bulduğunu ifade etti.

Göktaş, engelli vatandaşlar için hayata geçirdikleri her hizmetin güçlü sosyal devlet iradesinin somut bir yansıması olduğunu dile getirerek, "Bakanlık olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü yer alması için hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimden sağlığa, bakım hizmetlerinden sosyal desteklere, erişilebilirlikten istihdama kadar geniş bir alanda sosyal hizmet kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz. Her bireyin kendi potansiyelini geliştirdiği ve sosyal hayata güvenle katılabildiği bir Türkiye için çalışıyoruz." diye konuştu.

Evde Bakım Yardımı'yla engelli vatandaşların aile ortamında desteklenmesini sağladıklarını anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Evde Bakım Yardımı için sadece İstanbul'a 6 milyar lira kaynak aktardık. Evde Bakım Yardımı'yla İstanbul'da 65 bin 995 aileye her ay 13 bin 878 lira ödeme gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan gündüzlü bakım hizmetleriyle ailelerimize destek oluyoruz. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlarımız için güvenli ve üretken bir sosyal ortam sunuyoruz. Bugün, ülke genelinde 147 gündüzlü merkezimizde yaklaşık 3 bin engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. İstanbul'da ise 12 gündüzlü merkezde 416 vatandaşımızın sosyal bağlarını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz."

"Merkezimizde hem engelli bireylere hem de ailelere destek sağlanacak"

Bakan Göktaş, engelli bireylerin her konuda yanlarında olmaya gayret ettiklerini, özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşların bağımsız ve güvenli bir hayat sürebilmesinin temel şartı olarak gördüklerini belirterek, dün Kırklareli'nde Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın hizmete alındığını, çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi'nin de hizmetlerine ekledikleri güçlü bir halka olduğuna işaret eden Göktaş, "Merkezimizde, eğitim, rehabilitasyon, sosyal etkinlik ve danışmanlık hizmetleriyle hem engelli bireylere hem de ailelere destek sağlanacak. Burada her bir kardeşimiz, ilgi alanlarına, becerilerine, ihtiyaçlarına uygun faaliyetlerle hayata daha öz güvenli şekilde hazırlanacak. Ailelerimiz de bu merkez sayesinde çocuklarının güvenli ellerde olduğunu bilmenin huzurunu yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Engelliler Haftası'nın son günü olan 16 Mayıs'ın Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü" ilan edildiğini anımsatarak, "Bu önemli günü sokakta, dijital dünyada, sanatta ve sporda engelleri kaldıran somut projelerle karşılıyoruz. Kaldırımıyla, binasıyla, ulaşımıyla, eğitim imkanıyla, istihdam alanıyla erişilebilir şehirler kurmak, medeniyet anlayışımızın bir tezahürüdür. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz, engelli kardeşlerimizin söz sahibi olan bireyler olarak hayatın içinde daha fazla yer alması, bizim için sosyal politikanın temel başarı ölçülerinden biridir. Bu noktada yerel yönetimlerimizin katkısı da son derece önemli." değerlendirmelerinde bulundu.

Ümraniye Belediyesinin bu alandaki gayretinin sosyal belediyeciliğin sahadaki güçlü örneklerinden biri olduğunu dile getiren Göktaş, katkı sunanlara teşekkür ederek, engelsiz yaşam merkezinin hayırlı olmasını diledi.

"Bu tesis, devletimizin ailelere 'asla yalnız değilsiniz' deme biçimidir"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da geçmişte hastane kuyruklarında çile çeken, temel hizmetlere ulaşamayan Türkiye'den bugün her büyük mahallesinde modern engelsiz yaşam merkezi yükselen bir Türkiye'ye gelindiğini kaydetti.

Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi'nin sadece engelli bireylere hizmet veren bir tesis değil, doğrudan ailelerin kalbine dokunan, yuvaların huzurunu tahkim eden bir güven köprüsü olduğunu ifade eden Ercan, şöyle konuştu:

"Şunun bilincindeyiz ki ister bir evlat, eş, anne ya da baba olsun, ailemizde özel gereksinimli bir bireyin varlığı, omuzlardaki en kutsal ama aynı zamanda en hassas sorumluluktur. Ailelerimizin zihnindeki o en büyük soru işaretinin, 'Benden sonra sevdiklerime ne olacak? Ben yokken onlara kim aynı şefkatle bakacak?' endişesinin farkındayız. Bu hassasiyeti yüreğimizde hissediyoruz. Bu tesis, devletimizin ve belediyemizin o şefkatli eliyle ailelerimize 'Siz asla yalnız değilsiniz. Sevdikleriniz, canlarınız bize emanet' deme biçimidir."

Ercan, merkezin sadece engelli vatandaşları değil, onunla birlikte tüm aileyi aynı anda kucaklayıp iyileştireceğini kaydetti.

"Çeşitli ihtiyaçlara aynı anda cevap veren bir kompleks olacak"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise sadece taş ve betondan ibaret bir bina yapmadıklarını, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunun somut örneklerinden birinin temelini attıklarını dile getirdi.

Yıldırım, "Bizim inancımızda ve kültürümüzde engeller yürekte olmadığı müddetçe hiçbir engel eksiklik değildir. Sabırla, şefkatle ve dayanışmayla yürünmesi gereken bu yolda engelli kardeşlerimizin yükünü hafifletmek, onların hayatını kolaylaştırmak öncelikli vazifelerimizden biridir." dedi.

"Ümraniye'de engel yok, sosyal yaşam var" ifadesini kullanan Yıldırım, şunları aktardı:

"Bugün temelini attığımız engelsiz yaşam merkezimiz, bünyesinde barındıracağı mesleki sınıfları, terapi odaları, yüzme havuzları, hidroterapi alanları ve çok fonksiyonlu sahalarıyla çeşitli ihtiyaçlara aynı anda cevap veren bir kompleks olacak. Ayrıca bu merkezimiz sadece özel ihtiyaçlı kardeşlerimize değil, gece gündüz demeden evlatlarının başında pervane olan, eli öpülesi fedakar annelerimiz için de hizmet verecek. Ailelerimiz buraya gelip sporunu yaparken, dinlenirken gözü arkada kalmadan evladını uzmanlarımıza emanet edecekler. Ümraniye Belediyesi olarak toplumun her kesimi için projeler üretmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

Engelsiz yaşam merkezi öğrencilerinin sahne gösterisi yaptığı törende, konuşmaların ardından Yıldırım, Bakan Göktaş'a hediye takdiminde bulundu. Törende, engelsiz yaşam merkezi öğrencileri de Göktaş ile Ercan'a çiçek takdim etti.

Yapılan dua sonrasında protokol üyeleri ile öğrencilerin butona basmasıyla Madenler Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı.

Törende, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, milletvekilleri, ilçe başkanları ve davetliler yer aldı.