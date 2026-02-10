Haberler

Bakan Göktaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır ile görüştü

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile bir araya gelerek, gençlerin teknoloji üretiminde aktif rol almasını teşvik edeceklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hıdır ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştüklerini belirtti.

Görüşme içeriğine ilişkin bilgi veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ve yön veren bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, gençlerimizi geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırlayan her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
