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Çocuk Koruma Kanunu Yasalaştı: Bakan Göktaş'tan Açıklama

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- "Attığımız bu adım, yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Attığımız bu adım, yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını bildirdi.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlatlarımızın üstün yararını esas alan, sağlıklı gelişimlerini destekleyen, koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı güçlendirdiğimiz çalışmalarımızı daha sağlam bir hukuki zemine kavuşturuyoruz. Bu önemli düzenlemenin hayata geçirilmesine katkı sunan TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanımız Sayın Müşerref Pervin Tuba Durgut başta olmak üzere, katkı sunan komisyon üyelerine, AK Parti Grubumuz ve MHP Grubuna gönülden teşekkür ediyorum.

Attığımız bu adım, yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak. Kanunun ülkemize, milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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