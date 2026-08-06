Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Milli Dayanışma ruhuyla, ailelerimizin huzuru, gençlerimizin geleceği ve ülkemizin kalkınması için Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"40 yıllık terörle mücadelenin ülkemize maliyeti 2,3 trilyon dolar. Bu rakam, eğitimden sağlığa, enerjiden sanayiye, ulaşımdan şehirleşmeye kadar kaybettiğimiz yatırım ve hizmet imkanlarını hatırlatıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bir zamanlar terörle anılan toprakları ticaretin ve üretimin merkezine dönüştürüyor, eser ve hizmet siyasetiyle 86 milyon vatandaşımıza dokunuyoruz. Milli Dayanışma ruhuyla, ailelerimizin huzuru, gençlerimizin geleceği ve ülkemizin kalkınması için Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz."

Bakan Göktaş, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoya da yer verdi.

Kaynak: AA