Haberler

Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Milli Dayanışma kampanyası kapsamında terörle mücadelenin maliyetine dikkat çekerek, Terörsüz Türkiye hedefiyle ailelerin huzuru ve ülkenin kalkınması için çalıştıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Milli Dayanışma ruhuyla, ailelerimizin huzuru, gençlerimizin geleceği ve ülkemizin kalkınması için Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"40 yıllık terörle mücadelenin ülkemize maliyeti 2,3 trilyon dolar. Bu rakam, eğitimden sağlığa, enerjiden sanayiye, ulaşımdan şehirleşmeye kadar kaybettiğimiz yatırım ve hizmet imkanlarını hatırlatıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bir zamanlar terörle anılan toprakları ticaretin ve üretimin merkezine dönüştürüyor, eser ve hizmet siyasetiyle 86 milyon vatandaşımıza dokunuyoruz. Milli Dayanışma ruhuyla, ailelerimizin huzuru, gençlerimizin geleceği ve ülkemizin kalkınması için Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz."

Bakan Göktaş, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoya da yer verdi.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu

Meclis toplantısına banyodan bağlandı, arkasında görünenler rezil etti
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü: 1 tutuklama

Küçük Miraç, komşularının evinde feci şekilde can verdi