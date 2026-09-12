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Bakan Göktaş, Suriye Cumhurbaşkanı’nın eşi Latife el-Durubi ile görüştü

Bakan Göktaş, Suriye Cumhurbaşkanı’nın eşi Latife el-Durubi ile görüştü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye Cumhurbaşkanı'nın eşi Latife el-Durubi ile Şam'da bir araya geldi. Göktaş, görüşmede Türkiye'nin koruyucu aile hizmetleri, aile odaklı sosyal politikaları, çocukların korunması, kadınların güçlendirilmesi ve insani yardım alanındaki deneyimlerini paylaştıklarını bildirdi.

(ŞAM) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye Cumhurbaşkanı'nın eşi Latife el-Durubi ile Şam'da bir araya geldi. Göktaş, görüşmede Türkiye'nin koruyucu aile hizmetleri, aile odaklı sosyal politikaları, çocukların korunması, kadınların güçlendirilmesi ve insani yardım alanındaki deneyimlerini paylaştıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından Şam'daki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı'nın eşi Latife el-Durubi ile bir araya geldiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz koruyucu aile hizmetlerimiz, aile odaklı sosyal politikalarımız, çocuklarımızın korunmasına, kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarımız ve insani yardım alanındaki ülke tecrübelerimizi paylaştık.

Dün olduğu gibi bugün de Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Birlikte ortak geleceğimizi inşa etmeye, bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya ve savaşın izlerini silmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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