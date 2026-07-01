Bakan Göktaş: Sosyal medya ve oyun platformları çocuklara uygun dijital çevre oluşturmakla yükümlü olacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Artık dijital hizmet sunan hiçbir yapı, çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemez. Sosyal ağlar ve oyun mecraları, çocuklara uygun bir dijital çevre oluşturmakla yükümlü olacak" dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) düzenlenen Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyüyen her çocuğun daha güçlü bir toplumun, daha müreffeh bir ülkenin taşıyıcısı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her zaman çocuklarımızı istikbalimizin teminatı, yarınlarımızın umudu olarak ifade etmiştir. Onlar için yapılan her yatırımın, ülkemizin beşeri sermayesine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulamıştır. Bu anlayış, 'çocuğun üstün yararı' ilkesini tüm politika ve hizmetlerimizin merkezine yerleştiren temel yaklaşımımızı da açık biçimde yansıtıyor. Bu ilke, 2023-2028 dönemini kapsayan Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planımızın da temelini oluşturuyor. Eylem Planıyla, çocuklarımızın haklarına erişimini güçlendiren, koruyucu ve önleyici hizmetleri yaygınlaştıran kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, bu konuda yürüttüğümüz çalışmalar tek bir kurumun sorumluluğuyla sınırlı değildir. Bu alan; adaletten eğitime, sağlıktan güvenliğe, dijital mecralardan sosyal hizmetlere kadar çok sayıda kurumun ortak çalışmasını gerektirir" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN ADALETE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRAN MEKANİZMALARI GÜÇLENDİRDİK'

Göktaş, çocuk hakları ve katılımı alanında yüzde 74 gerçekleşme sağladıklarını vurgulayarak, "Böylece çocuklarımızın karar alma süreçlerine katılımını daha görünür ve etkin hale getirdik. 'Çocuk Dostu Adalet' başlığında yüzde 82 gerçekleşme oranına ulaşarak, çocuklarımızın adalete erişimini kolaylaştıran mekanizmaları güçlendirdik. Aile ve çocuğa yönelik faaliyetlerimizin yüzde 75'ini hayata geçirerek çocuklarımızın güvenli bir çevrede büyümesine katkı sunduk. Alternatif Bakım Hizmetleri alanında eylemlerimizin yüzde 92'sini tamamladık. Bu sayede çocuklarımız için bakım ve destek modellerimizi daha güçlü hale getirdik. Afet ve kriz süreçlerinde çocuklara yönelik hizmetlerde yüzde 67 gerçekleşme sağlayarak müdahale kapasitemizi artırdık. Güvenli internet kullanımı alanında yüzde 80 gerçekleşme sağlayarak çocuklarımızın dijital dünyada bilinçli ve güvenli şekilde yer almasını destekledik. Bugün dijitalleşme; eğitimden iletişime, oyundan sosyalleşmeye, bilgiye erişimden gündelik alışkanlıklara kadar hemen hemen hayatın her alanını dönüştürüyor. Dijital dünya, politikalarımız açısından çocukların güvenliği, gelişimi, mahremiyeti ve hakları bakımından doğrudan ele alınması gereken temel alanlardan biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYADA KORUNMASI BÜTÜN İNSANLIĞIN ORTAK MESELESİDİR'

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile tüm aile bireylerinin dijital mecraları bilinçli kullanmalarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Dijital mecralarda ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesine yönelik farkındalık, rehberlik, izleme ve eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık, mahremiyet bilinci ve yaşa uygun içeriklere erişim konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Nisan ayında yürürlüğe giren sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik düzenlememiz, çocuklarımızın dijital güvenliği açısından önemli bir eşiktir. Çalışmalarımız sonucunda, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduk. Bu yeni düzenlemeyle, sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan yükümlülükler getirdik. 15-18 yaş için ise yetişkinlerden ayrıştırılmış, yaşlarına uygun, güvenli ve denetlenebilir dijital alanların oluşturulması artık platformlar açısından zorunlu hale geldi. Artık dijital hizmet sunan hiçbir yapı, çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemez. Sosyal ağlar ve oyun mecraları, çocuklara uygun bir dijital çevre oluşturmakla yükümlü olacak. Burada esas hedefimiz, dijital medya platformlarının fertlerin güvenliğini açık, etkili ve denetlenebilir bir sorumluluk olarak üstlenmelerini sağlamak. Biz, bu sorumluluğu sadece ülkemiz sınırları içinde ele almıyoruz. Çocukların dijital dünyada korunması, bugün bütün insanlığın ortak meselesidir. Bu nedenle Türkiye olarak, ulusal düzenlemelerimizin yanı sıra uluslararası çalışmalara da öncülük ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocukların dijital mecralarda güvenle yer alması, haklarının korunması ve seslerinin duyulması için ortak adımlar atıyoruz."

'ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİNİ, KARAR ALMA SÜREÇLERİNE YANSITMAYI ÖNEMSİYORUZ'

Çocuk Hakları Komiteleri'nin de kasım ayında hem yaşadıkları hem de beklentilerinden yola çıkarak 17 maddelik bir bildiri hazırladığı hatırlatan Göktaş, "Çocuklarımızın dijital dünyaya ilişkin görüşlerini duymak, hiç şüphesiz hepimiz için değerli bir kazanımdır. Çünkü çocuklarımızın sözüne kulak vermeden, onlar için atılan hiçbir adımın sahada gerçek karşılık bulamayacağına inanıyoruz. Bu yaklaşımı sadece dijital alanla sınırlı görmüyoruz. Çocuklarımızı ilgilendiren her meselede, onların görüşlerini karar alma süreçlerine yansıtmayı önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı