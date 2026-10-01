Haberler

Bakan Göktaş Soma'daki maden göçüğünde psikososyal ekibin sahada olduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Göktaş, Manisa Soma'daki maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama yaptı. Kazada hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileyen Göktaş, psikososyal destek ekipleriyle sahada ve hastanede madenciler ile ailelerinin yanında olduklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede başarıyla sonuçlanmasını dileyerek, psikososyal destek ekipleriyle sahada ve hastanede, madenciler ile ailelerin yanında olduklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle sahada ve hastanede madencilerimiz ile ailelerimizin yanındayız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Edin Dzeko'dan Bosna Hersek Milli Takımı'na duygusal veda

Yaşayan efsane bu kez milyonları ağlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul pansiyonunda yük asansörüne kafası sıkışmıştı! 15 yaşındaki Abdülkerim 9 gün sonra hayatını kaybetti

Asansöre kafası sıkışmıştı! 15 yaşındaki liseli 9 gün sonra öldü
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim

TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı!

AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama

AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yeri doldu
Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

Sadece 3 maç oynamıştı! Deniz Gül için karar

Sadece birkaç maç oynamıştı! Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam

Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam