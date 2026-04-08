Bakan Göktaş: Romanların yoğun yaşadığı 22 ilde 6 bin 720 konut yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' kapsamında gerçekleştirilen 'Roman Tarihi ve Kültürü' etkinliğine katıldı. Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Göktaş'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda davetli vatandaş katıldı. Müzik dinletisi ve 'Roman Tarihi ve Kültürü' paneli ile başlayan program, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi Konseri ile devam etti. Bülent Altınbaş tarafından klarnet gösterisi yapılırken protokol konuşmaları sonrası program hediye takdiminin ardından sona erdi.

'2023-2030 DÖNEMİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANIMIZIN İLK AŞAMASINI TAMAMLADIK'

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2023-2030 dönemini kapsayan Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planımızın ilk aşamasını tamamladık. Ocak 2026'da Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, buradaki federasyon temsilcilerimizle birlikte aslında ikinci aşama eylem planımız da yürürlüğe girdi. Eylem planımız kapsamında; eğitimden sağlığa, istihdamdan barınmaya kadar her alanda Roman vatandaşlarımızın hayatına dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Burada özellikle vurgulamak isterim ki, bu yeni dönemin en güçlü yönlerinden biri yerel ihtiyaçlara göre hareket edilmesidir. Çünkü her şehrin ihtiyacı, her mahallenin dinamiği ve her ailenin karşılaştığı mesele aynı değildir. Bu nedenle Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı illerde yerel eylem planları hazırladık. Valiliklerimizin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerelde daha hassas ve etkili çalışma ortamı sağladık. Bu kapsamda ilk aşamada 25 ilde il çalışma grupları oluşturduk. Hedefimiz Roman vatandaşlarımızın tüm politika ve hizmet süreçlerine katılımını güçlendirmek ve yerelde ortak aklı büyütmektir" dedi.

'BİN 71 YENİ KONUT İÇEREN BİR PROJE PLANLIYORUZ'

Bakan Göktaş, "Romanların yoğun yaşadığı 22 ilde bugüne kadar toplam 6 bin 720 konut yaparak vatandaşlarımıza teslim ettik. Eylem planı kapsamında ise buradan da bu müjdeyi vermek istiyorum; bin 71 yeni konut içeren bir proje planlıyoruz. İnşallah hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bu projeyle Roman vatandaşlarımızın yaşam biçimlerini ve ihtiyaçlarını gözeten bir yerleşim modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra 89 SODAM'larımızla (Sosyal Dayanışma Merkezi) vatandaşlarımıza sosyal destek, eğitim, meslek ve kişisel gelişim alanlarında hizmetler sunuyoruz. Az önce gördüm, SODAM çalışmaları gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Kadınların üretkenliğini destekleyen, çocukların gelişimine katkı sunan ve aile yapısını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Diğer yandan Local ROMA projesi ile yerel yönetimlerimizin daha kapsayıcı çalışmalar yapmasına destek oluyoruz. 2026'nın ikinci yarısında başlayacak bu projeyle Roman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vereceğiz. Bunun yanı sıra Roman Entegrasyonu Projesi'nin üçüncü aşamasında Batı Balkan ülkeleriyle birlikte; konut, iş, nüfus kaydı, çevre ve dijitalleşme gibi alanlarda yeni çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

'ÖDEV EVLERİMİZİN SAYISINI BİN'E ÇIKARTACAĞIZ'

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Roman kardeşlerimizin dezavantajlı durumunun ortadan kalkması için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, onun liderliğinde, Bakanlarımızın koordinasyonuyla İstanbulumuzda da sizlere hizmet etmeye gayret ediyoruz. Üç tane konuyu hatırlatmak istiyorum: Birincisi; Roman kardeşlerimizin anaokuluna gitmesi, kreşlere gitmesi için bakanlarımızın öncülüğünde İstanbulumuzda her mahallede, özellikle yavrularımızın ücretsiz bir şekilde okula gideceği, anaokuluna gideceği, kreşe gideceği okullar yapıyoruz, yapacağız. İkincisi; Mahalle ölçeğinde, yürüme mesafesinde 'Ödev Evlerimiz' var. Nedir bu ödev evlerimiz? Çocuk okuldan eve geldi, evde derslerine yardımcı olamıyorsunuz o ya da bu sebepten. Ödevlerini yapabileceği, bizim öğretmenlerimizin rehberlik yapabileceği 253 tane ödev evimiz oluştu. Bunların sayısını ilk etapta 500'e, daha sonra bin'e çıkartacağız. Üçüncüsü; Yine Bakanımızın talimatıyla dezavantajlı çocuklara 'Kantin Kart' veriyoruz" dedi.

'BÜTÜN ROMAN ÇOCUKLARA KANTİN KART VERECEĞİZ'

Vali Gül, "Kantin Kart'ı okula giden bütün Roman çocuklara vereceğiz. Okula gittiklerinde her ay 2 bin lira kart yükleyeceğiz ve kantinde yemek alabilecekler. Bu şu anlama geliyor: Hiçbir çocuk, sizlerin hiçbir çocuğu; 'Okula göndereceğim ama beslenme sorunu var, okula göndereceğim ama harçlık veremedim' diyemeyecek. Hiçbirini ayırmadan bütün Roman çocuklarına bu kartı vermiş olacağız. Son olarak; Buraya gelen her birinize bizim bir projemiz var: ' Spor Şehri İstanbul' diyoruz. Bu sene Dünya Kupası'na gittik, inşallah millilerimiz bizim yüzümüzü ağartacak. Bizim Spor Şehri İstanbul'da özel bastırdığımız Milli Takım formalarımız var. Buraya gelen her birinize Milli Takım formalarından hediye edeceğiz, güle güle kullanın. Formalar verilmişken ayrıca spor ayakkabısı hediye edeceğiz, onu da güle güle kullanın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı