Bakan Göktaş: Roman vatandaşlarımızın hayatını iyileştiren hizmetlerimizi büyüteceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi 2'nci Aşama Eylem Planı'yla ilgili, "Yerelde karşılığı olan eylem planıyla Roman vatandaşlarımızın hayatını iyileştiren hizmetlerimizi büyüteceğiz. Çocuklarımızın okulda devamını güçlendirecek, gençlerimizi mesleğe ve işe daha hızlı taşıyacak, kadınların üretim ve gelir imkanlarını artıracağız" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 1'inci Aşama Eylem Planı (2023-2025) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda ayrıca Roman vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları yer aldı. Göktaş, bu toprakların asırlardır farklı kültürlerin birlikte huzurla yaşadığı bir yurt olduğunu ve Roman vatandaşların da bunun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek, "Bu zenginliği güçlendirmenin yolu, kimseyi geride bırakmayan bir vizyonla hizmetlerimizi sürdürmektir. Bu vizyonun temelinde tüm vatandaşlarımızın hakkını güvence altına alan, potansiyelini büyüten kapsayıcı bir kalkınma anlayışı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında başlattığı Roman açılımı, Roman vatandaşlarımıza yönelik kamu politikalarında yeni bir safhayı başlatan tarihi bir dönüm noktasıdır. Hazırladığımız 2023-2030 Strateji Belgesi ve Eylem Planımız çok paydaşlı bir koordinasyon modeline dayanıyor. Merkezi idaremiz, yerel yönetimlerimiz, ilgili kurumlarımız, üniversitelerimiz ve sivil toplumun birikimi aynı hedefe yöneliyor; hizmete erişimde eşitlik ve yaşam kalitesinde kalıcı artış" diye konuştu.

'EYLEM PLANIMIZDAKİ HEDEFLERİMİZİN YÜZDE 85'İNİ TAMAMLADIK'

2023 başından itibaren 41 yeni Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) faaliyete geçirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "SODAM'larda genç, çocuk, kadın ve aileye yönelik danışmanlık, eğitim ve destek hizmetleri sunuyoruz. ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) aracılığıyla 198 bin 686 hane ziyareti yaptık ve mobil ekiplerimizle 2 bin 773 aileye rehberlik sağladık. İŞKUR hizmetlerini yaygınlaştırarak Roman vatandaşlarımızın istihdama erişimini kolaylaştırdık. Roman kadınların düzenli gelir elde etmesi için kadın kooperatiflerini teşvik ettik. Üretim alanlarına uygun kooperatifleşme için rehberlik ve danışmanlığı devreye aldık ve bu kapsamda 13 kadın kooperatifinin kurulmasını sağladık. Eylem planımızda yer alan hedeflerimizin yüzde 85'ini tamamladık. Eylem planımız 6 politika alanında, 41 eylem ve 90 faaliyetten oluşan, sahaya doğrudan temas eden bir uygulama çerçevesidir. Bu çerçevenin merkezinde eğitim ve istihdam yer alıyor. Sağlık, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım başlıklarıyla güçleniyor. Genel politikalar bölümünde ise sosyal içerme, haklara erişim, kültür-sanat ve izleme-değerlendirme araçlarıyla hedeflerimizi kalıcı sonuçlara taşımayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ROMAN NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU İLLERDE FAALİYETLER YÜRÜTÜYORUZ'

Göktaş, eğitimde hedeflerinin Roman çocukların okulda kalıcılığını ve başarılarını sağlamak olduğunun altın çizerek, "Mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmeyle gençlerin meslek edinmesini desteklemek istiyoruz. İstihdamda hedefimiz Roman vatandaşlarımızın işe erişimini kolaylaştırmak ve istihdamlarını artırmaktır. Bu kapsamda mesleki kurs ve işbaşı programlarını yaygınlaştırıyoruz. İş arama becerileri ve işe uyum desteklerini sahaya indiriyoruz. Finansal okuryazarlık, kooperatifçilik, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleriyle ticari hayata katılımı yaygınlaştırıyoruz. 87 SODAM koordinasyonunda girişimcilik desteklerinde bilgilendirme ve rehberliği güçlendiriyoruz. Sağlıkta hedefimiz Roman vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığını ve hizmetlere etkin erişimini artırmaktır. Barınmada ise yerelin ihtiyaçlarına uygun biçimde yaşam alanlarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda barınma yardımlarında erişimi geliştiriyor, mahalle dokusunu gözeten konut ve yerinde dönüşüm modellerini destekliyoruz. Sosyal yardım ve sosyal hizmette ASDEP, SODAM ve mobil ekipler üzerinden hizmetlerimizi ve desteklerimizi hane bazlı ihtiyaçlara göre yönlendirme mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Roman nüfusun yoğun olduğu illerde valiliklerimizin koordinasyonunda yerel eylem planlarıyla faaliyetler yürütüyoruz" dedi.

'BU ÜLKENİN ZENGİNLİĞİ FARKLILIKLARIMIZIN YAN YANA YAŞAMASINDADIR'

Sahadaki koordinasyonu güçlendirmek için Roman Koordinasyon İl Koordinatörlükleriyle hizmetleri ihtiyaca göre hızlıca ulaştırdıklarını belirten Bakan Göktaş, "Bu kapsamda 25 ilde il çalışma gruplarımızı kurduk ve illerimizdeki paydaşlarla düzenli toplantılar yaparak ihtiyaçları hızlıca tespit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon vatandaşımızı kucaklayan, hizmet götüren bir Türkiye inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. 2'nci Aşama Eylem Planımız Roman sivil toplum kuruluşlarımızın ve temsilcilerimizin hazırlık sürecine doğrudan katılımıyla şekillendi. Kapsayıcı hizmet erişimi, güçlendirmeyi merkeze alan destekler, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler ve merkezden yerele kesintisiz eşgüdüm üzerine kuruludur. Bu anlamda yerelde karşılığı olan eylem planıyla Roman vatandaşlarımızın hayatını iyileştiren hizmetlerimizi büyüteceğiz. Çocuklarımızın okulda devamını güçlendirecek, gençlerimizi mesleğe ve işe daha hızlı taşıyacak, kadınların üretim ve gelir imkanlarını artıracağız. Bu ülkenin zenginliği farklılıklarımızın yan yana yaşamasındadır; gücü de kimseyi geride bırakmamasındadır" diye konuştu.