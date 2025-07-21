Bakan Göktaş, Raife Babaanne'yi Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ'ın Zenteriç Köyü'nde yaşayan ve sosyal medyadaki sempatik videolarıyla tanınan 88 yaşındaki Raife Erdem'i evinde ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce, sosyal medyada "Raife Babaanne" olarak tanınan 88 yaşındaki Raife Erdem'in paylaşımlarından birine yorum yaparak kendisini ziyaret edeceğini belirten Bakan Göktaş, Elazığ programı kapsamında bu sözünü yerine getirdi.

Raife Erdem'i Zenteriç Köyü'ndeki evinde ziyaret eden Göktaş, Erdem'in kendisi için ördüğü yeleği giyip, yazmayı taktı.

Göktaş, "Aile Yılı'nı en iyi temsil eden aile sizlersiniz. Rabbim neşenizi daim etsin. Selamlarınızı Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğim." ifadelerini kullandı.

Raife Erdem ise Bakan Göktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sen beni sevindirdin ve duamı aldın ya artık yorulmazsın." şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, Raife Erdem ve torunlarına çeşitli hediyeler verdi.