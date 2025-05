Bakan Göktaş, Öğrencilere Koruyucu Aile Sistemi Projesinde Destek Verdi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile sistemi üzerine hazırladıkları bitirme projesi için destek talebinde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileriyle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan kendisine ulaşan Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri İrem Arslan ve arkadaşlarının, 'Koruyucu Aile Sistemi' üzerine hazırladıkları bitirme projesi için görüşme talebine duyarsız kalmadı. Bakan Göktaş, projeye destek vermek amacıyla öğrencilerle video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, öğrencilerin koruyucu aile sistemine ilişkin merak ettikleri sorular cevaplanıp, farkındalığı artırmayı hedefleyen sistemin projelerine yönelik öneriler ve bu çerçevede gerçekleştirmek istedikleri etkinlikler ele alındı.

'ÇALIŞMANIZIN FARKINDALIĞI ARTIRACAĞINA İNANIYORUM'

Bakan Göktaş, gençlerin kendisine ulaşarak böyle bir konuyu ele almak istemelerinden ve bakanlık hizmetlerini merak edip, bir çalışma hazırlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin bu tür sosyal konuları ele almasını çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Siz mesaj atınca, konunun da bu kadar önemli olduğunu görünce, heyecanınıza katkı sunmak açısından sizlerle bu görüşmeyi yapmak istedik. Projeniz bittikten sonra sonuçları da beraber görmek istiyoruz. Sizlerle iş birliğine her zaman açığız. Bu çalışmanızın farkındalığı artıracağına ben inanıyorum. Yolunuz açık olsun, her şey gönlünüzce olsun. Farkındalık yaratan bu güzel konuya değindiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal projelerin ele alınmasını, üniversitede işlenmesini, çok değerli, çok kıymetli buluyoruz. Sizler de inşallah ileride bu konuları daha fazla anlatmaya devam edersiniz. Sizin ödevinizden, çalışmanızdan istifade etmek isteriz. Başka arkadaşlarınız da benzer sosyal konuları ele alırsa her türlü desteği sağlamaya devam ederiz" diye konuştu.

Öğrenciler de görüşmenin gerçekleşmesinde kendilerine destek olan bakanlık yetkililerine teşekkür etti.