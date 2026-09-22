Bakan Göktaş, Manisa'daki silahlı saldırıda 25 kişilik ekibin sahada olduğunu açıkladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırının ilk anından itibaren, 25 kişilik psikososyal destek ekibiyle öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA