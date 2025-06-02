Bakan Göktaş, Koruma Altındaki Çocukları Baykar Teknoloji Merkezi'nde Ağırladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında kalan 63 çocukla birlikte T3 Vakfı'nın 'Yükselen Yıldız' programı kapsamında, İstanbul'daki Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında kalan ve aralarında TEKNOFEST finalistlerinin de yer aldığı Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat'tan gelen 63 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile beraber İstanbul'daki Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. T3 Vakfı'nın 'Yükselen Yıldız' programı kapsamında ziyaret gerçekleştiren çocuklar, Türkiye'nin savunma sanayindeki öncü çalışmalarını yerinde gözlemledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşlik ettiği ziyarette, çocuklar, İHA ve SİHA üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu, Baykar'ın geçmişten bugüne uzanan teknoloji yolculuğu hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde ise çocuklar Bayraktar'a merak ettikleri soruları yöneltti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı etkinliğe ilişkin paylaşımda, "T3 Vakfı'nın 'Yükselen Yıldız' programı kapsamında, aralarında TEKNOFEST finalistlerinin de yer aldığı koruma altındaki çocuklarımızla birlikte Baykar Teknoloji tesislerini ziyaret ettik. Teknolojiye ilgi duyan çocuklarımız, Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü çalışmalarını yakından gözlemleme fırsatı buldu, insansız hava araçlarının üretim süreçlerini yerinde incelediler. Geleceğin mühendisleri ve bilim insanları olma yolunda çocuklarımıza ilham veren bu değerli etkinlik için T3 Vakfı'na, Baykar Teknoloji'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.