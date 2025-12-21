Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya İl Tanıtım Günleri'ne katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya İl Tanıtım Günleri'ne katılarak stantları gezdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri vesilesiyle hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Göktaş, "Nerede olursak olalım, Konya'nın samimiyeti ve dayanışma kültürü bizimle birlikte yaşıyor. Bu buluşmalar aile olmanın önemini hatırladığımız, gönül bağlarımızı daha da güçlendirdiğimiz kıymetli anlara dönüşüyor. Memleketimin tarihini, mutfağını ve değerlerini İstanbul'a taşıyan KONSİFED ve KONSİAD başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.