Bakan Göktaş, Konya'da Düğün ve Danışma Toplantısına Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da Merve Nur Bayrak ve Selman Küçüktoka'nın nikah şahitliğini yaptıktan sonra AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Bakan Göktaş, Merve Nur Bayrak ve Selman Küçüktoka'nın nikah şahitliğini yaptı.

Göktaş, düğünün ardından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Divan kurulunda AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, İl Gençlik

Kolları Başkanı İbrahim Kelek de hazır bulundu.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
Transfer tamamlandı! Atletico Madrid'den Süper Lig devine geliyor

Transfer tamamlandı! Atletico Madrid'den Süper Lig devine geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif

Barış Alper'e İngiltere'den ağızları açık bırakacak teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.