Bakan Göktaş, "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün artık kadınlar hayatın her alanında daha görünür, daha etkin ve daha güçlü. Elde ettiğimiz tüm bu kazanımları 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planları' ile kalıcı hale getiriyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, "Köklerden Geleceğe" ifadesinin sadece bir tema değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde medeniyet mirası üzerinde yükselen, Türkiye'nin her alanda büyümesine ve güçlenmesine yön veren bir istikamet olduğunu söyledi.

AK Parti'nin gönül seferberliğinin her geçen gün mahalleden şehre, şehirden Türkiye'ye yayılan bir dayanışma ve eser siyasetine dönüştüğünü vurgulayan Göktaş, bu başarıda emeği bulunan Kadın Kollarına teşekkür etti.

Göktaş, 81 ilde yapılan çalıştayların yeni ve güçlü bir vizyona dönüşeceğini, teşkilatın gelecek dönemde atacağı adımlara yön verecek ortak aklı inşa edeceklerini dile getirdi.

AK Parti'de siyasetin insanın hayatına dokundukça anlam kazanan bir dava şuuru olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Her daim insanı merkeze alan AK Parti, herkese elini uzatan bir siyasi iradenin adıdır. Bu anlayış, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te İstanbul'da attığı adımlarla şekillenen, sorunu çözen, ihtiyacı gören, dayanışmayı büyüten bir hizmet siyasetidir. Kadını güçlendiren, çocuğu koruyan, yaşlıyı yalnız bırakmayan, engelli vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran her adım, sosyal devlet anlayışıyla hayat buluyor, hiçbir ayrım gözetmeden, kimseyi geride bırakmadan her vatandaşımızın hayatına güven, her haneye umut taşıyor. Eskiden devlet kurumlarında muhatap bulamayan vatandaş, günümüzde hizmeti anında kendisine ulaştıran bir düzen görüyor. Vefa programıyla yaşlımıza evinde destek olmak, acil durumda vatandaşımıza sıcak bir yemek ulaştırmak, afet sonrası en hızlı biçimde yanında olmak… Bizim sosyal devlet anlayışımızın özü tam olarak da budur."

Göktaş, kadın politikalarının AK Parti'nin köklü bir dönüşüm gerçekleştirdiği alanlardan biri olduğuna işaret ederek, son 24 yılda kadınların her alanda güçlenmesi için önemli adımlar attıklarını, önlerindeki engelleri teker teker kaldırdıklarını ve her türlü ayrımcılıkla mücadele ettiklerini söyledi.

"Artık kadınlar hayatın her alanında daha görünür"

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in sosyal medyada hedef gösterilmesinin, bu ayrımcılığın hala ne kadar kolay üretilebildiğini gösterdiğini belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbirimiz unutmadık. Bu ülkede kadınlar kıyafetleri nedeniyle üniversitelere alınmıyor, seçilmiş olmasına rağmen Meclise kabul edilmiyor, kamuda çalışamıyordu. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle adil bir toplumsal ve siyasal hayata sahip bir Türkiye'ye dönüştü. Artık kadınlar, eşit imkanlarla eğitim hayatlarını güvenle sürdürüyor. Kadın akademisyenlerimiz, bilimde, kültürde, sanatta belirleyici bir güç olarak öne çıkıyor. Kadın milletvekillerimizle demokratik temsilin gerçek anlamda güçlendiği bir Türkiye'ye hep birlikte yön veriyoruz. Diplomaside kadınların aktif rol üstlenmesiyle Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü bir ses kazandığını görüyoruz. İş hayatında kadınlar ekonomik dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri haline geliyor.

Bugün artık kadınlar hayatın her alanında daha görünür, daha etkin ve daha güçlü. Elde ettiğimiz tüm bu kazanımları 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planları' ile kalıcı hale getiriyoruz. Tarımda, enerjide, sanayide, eğitimde, sağlıkta her alanda kadının güçlenmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelemizi, sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda sürdürüyoruz. Yenilikçi bir yaklaşımla hazırladığımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planımız ile koruma ve önleme mekanizmalarımızı daha da güçlendiriyoruz. Diğer yandan, aileyi korumayı, sosyal politikalarımızın merkezinde en stratejik başlığı olarak görüyoruz."

"Aile dostu bir ekosistemin temellerini attık"

Göktaş, aileyi sağlam tuttukça her haneye daha güçlü güven duygusu taşındığını belirterek, dayanışmanın büyüyeceğini, refahın artacağını ve geleceğe daha emin adımlarla yürüneceğini vurguladı.

Bu inançla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Göktaş, "Eğitimden medyaya, çalışma hayatından iletişime, dijital güvenlikten sağlığa kadar her alanda 'aile dostu bir ekosistem'in temellerini attık. Yıl boyunca 19 binden fazla etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdik. Aileyi koruyan, aile bütçesine katkı sağlayan, farkındalığı artıran faaliyetleri yaygınlaştırdık. Dinamik nüfus yapısını koruyacak politikaları kurumsal kapasitemizi güçlendirerek kalıcı hale getirdik." dedi.

Bakan Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da yürüttükleri tüm politikaları kalıcı hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

"Kadın emeğini destekleyen iklim oluştu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin kurulduğu gün "Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını" dile getirdiğini hatırlatan Göktaş, bu sözün milletin kaderine sahip çıkma iradesi olduğunu söyledi.

"O gün siyasetin ölçüsü değişti. Milletin derdi, devletin gündemi oldu." diyen Göktaş, şunları ifade etti:

"Gelinen noktada sosyal politikalar, milletin hayatını kolaylaştıran güçlü bir hizmet kapasitesine dönüştü. Kadın emeğini destekleyen ve fırsat eşitliğini yaygınlaştıran adımların toplumda karşılık bulduğu bir iklim oluştu. Her çocuğun güvenle büyümesini önceleyen, aileyi yanında tutan ve koruyucu hizmetleri daha erken devreye alan bir yaklaşım yerleşti. Engelli kardeşlerimiz için bağımsız yaşamı güçlendiren düzenlemelerle hayatın her alanına katılımı daha da kolaylaştırdık. Yaşlılarımızda saygıyı ve vefayı hizmetle buluşturan, evde ve kurumda bakımın niteliğini yükselten, aktif yaşamı destekleyen bir çizgi güç kazandı. Sosyal yardımları daha kapsayıcı hale getiren bir sistem kökleşti. İmkansız denilen nice iş, kararlı bir kadronun ve güçlü bir teşkilatın omuz omuza vermesiyle mümkün oldu."

Göktaş, AK Parti'nin 24 yılda reformlarla başlayan, yatırımla güçlenen, sosyal politikada kalıcı sonuç üreten büyük dönüşümün adı olduğunu belirterek, hedeflerinin bu reformları daha da ileri taşımak, yatırımı üretime ve istihdama, sosyal politikaları kalıcı refaha dönüştürecek yeni adımları kararlılıkla hayata geçirmek olduğunu sözlerine ekledi.