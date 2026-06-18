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Bakan Göktaş, KKTC Başbakanı Üstel Tarafından Kabul Edildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC ziyareti kapsamında Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Göktaş, Kıbrıs meselesini milli dava olarak gördüklerini ve KKTC'nin güçlenmesi için çalıştıklarını belirtti.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs meselesini milli dava olarak gördüklerini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının huzurunu ve güvenliğini öncelikleri arasında kabul ettiklerini ifade eden Göktaş, KKTC'nin güçlenmesi ve küresel görünürlüğünün artması için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Göktaş, KKTC'yi Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirerek birlik mesajı verdi.

Kaynak: ANKA
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