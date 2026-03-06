Haberler

Bakan Göktaş, baroların kadın ve çocuk hakları komisyonu temsilcileriyle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelindeki baroların kadın ve çocuk hakları komisyonu temsilcileriyle bir araya gelerek, şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' ilkesini vurguladı ve son olayla ilgili gelişmeleri paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelindeki baroların kadın ve çocuk hakları komisyonu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, İstanbul Zeytinburnu'nda denizden cesetleri çıkarılan anne ve kızıyla ilgili olayın da ele alındığı toplantıda, baro temsilcilerine, söz konusu olayla ilgili bakanlığın ilk andan itibaren yürüttüğü saha çalışmaları ve vaka takip süreçleri hakkında kapsamlı sunum yapıldı.

Bakan Göktaş, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, bu vakayı bire bir takip ettiğini ifade etti.

Görüşmede, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesinin altı çizilerek, konuların siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması gerektiği vurgulandı.

Şiddet ve istismar vakalarında Sivil Toplum Kuruluşları (STK), medya ve barolara düşen görev ve sorumluluklar da ele alınarak Bakanlık ve baroların koordineli hareket etmesinin önemine işaret edildi.

Bakanlığın davetinden duydukları memnuniyeti dile getiren baro temsilcileri ise kadın ve çocuk hakları konusundaki saha deneyimlerini ve çözüm önerilerini Bakan Göktaş'a iletti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
