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Bakan Göktaş: Gazilik Ünvanı Kazandıran Tarihi Düzenlemeyi Değerlendirdik

Bakan Göktaş: Gazilik Ünvanı Kazandıran Tarihi Düzenlemeyi Değerlendirdik
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Demir ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirterek, "TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaşan ve terörle mücadele sırasında...

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Demir ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini belirterek, "TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaşan ve terörle mücadele sırasında yaralanan ancak bugüne kadar gazi sayılmayan kahramanlarımıza gazilik ünvanı kazandıran tarihi düzenlememizi değerlendirdik" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Sayın Ertuğrul Gazi Demir ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaşan ve terörle mücadele sırasında yaralanan ancak bugüne kadar gazi sayılmayan kahramanlarımıza gazilik ünvanı kazandıran tarihi düzenlememizi değerlendirdik. Uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştığımız bu düzenlemeyle kahramanlarımız gazilik ünvanına kavuşurken; ilk kez aylık bağlanması, ücretsiz toplu taşıma, elektrik ve su faturalarında indirim gibi önemli sosyal haklardan da yararlanabilecek. Vatan uğruna büyük fedakarlık gösteren kahramanlarımızın hak ettikleri ünvana ve haklara kavuşmalarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazilerimizin sesine kulak vermeye, ihtiyaç ve taleplerine çözüm üretmeye ve daima yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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