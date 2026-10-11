Bakan Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'yanınızdayız' mesajı verdi

Bakan Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'yanınızdayız' mesajı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Kız çocuklarına seslenen Göktaş, 'Siz yeter ki kendinize inanın, biz daima yanınızda olmaya, elinizden tutmaya devam edeceğiz' dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kız çocuklarımızın neşesi bugünümüzü, fikirleri ve cesaretleri yarınlarımızı aydınlatıyor. Biricik kızlarımız, hayalleriniz bizim için çok kıymetli. Siz yeter ki kendinize inanın, biz daima yanınızda olmaya, elinizden tutmaya devam edeceğiz. Dünya Kız Çocukları Gününüzü kutluyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum."
Kaynak: AA