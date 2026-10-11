Haberler

Bakan Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'yanınızdayız' mesajı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Kız çocuklarına seslenen Göktaş, 'Siz yeter ki kendinize inanın, biz daima yanınızda olmaya, elinizden tutmaya devam edeceğiz' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kız çocuklarımızın neşesi bugünümüzü, fikirleri ve cesaretleri yarınlarımızı aydınlatıyor. Biricik kızlarımız, hayalleriniz bizim için çok kıymetli. Siz yeter ki kendinize inanın, biz daima yanınızda olmaya, elinizden tutmaya devam edeceğiz. Dünya Kız Çocukları Gününüzü kutluyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum."

Kaynak: AA
Bu haber 424 sitede yayınlandı.
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 arkadaş denize açıldı sadece 1'i döndü! 6 yıldır haber alınamayan Ali Nail'in babası bakanlığa seslendi

6 yıllık sır çözülmeyi bekliyor! Acılı babadan yürek yakan sözler
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Kentte 1400 kişi hastanelere akın etti
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi

Kızı okuldan döndüğünde acı manzarayla karşılaştı
Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı

Mourinho yine yaptı yapacağını! Ortalığı birbirine katan hareket
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

Ünlü oyuncu özel görüntülerini abonelere açtı! Site çöktü
Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 81 ilde yaygınlaştırılacak
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu

12 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Elvan'dan haber var