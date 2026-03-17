Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla iftarda buluştu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde ocakbaşı lokantasında, esnaf tarafından 7-17 yaş aralığında koruma altındaki 100 çocuğa yönelik iftar programı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Milletvekili Zehranur Aydemir ile bazı sanal medya içerik üreticileri programa katıldı. Bakan Göktaş ve beraberindekiler, çocuklarla birlikte ocakbaşını deneyimledi.

'HER TÜRLÜ İMKAN SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Göktaş, eskiden koğuş tipi bir ortamda çocukların devlet koruması altında tutulduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlayış değişti. Ev tipinde çocuklar bir abla eşliğinde adeta ev sıcaklığında devlet koruması altında büyüyorlar. Onlara her türlü destek, her türlü imkan da sağlamaya devam ediyoruz. Hem şimdi hem de mezun olduktan sonra onları yalnız bırakmıyoruz. Kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

15 BİN 327 ÇOCUK DEVLET KORUMASI ALTINDA

Devlet koruması altında 15 bin 327 çocuğun bulunduğu söyleyen Bakan Göktaş, "Bunun haricinde de ailelerinin yanında destek olduğumuz 180 bin kadar çocuğumuz var. Biz çocuklarımıza sadece kuruluş bakımında destek olmuyoruz, kuruluştan çıkan çocuklarımızın akademik becerilerine destek olmaya devam ediyoruz. Evlilik yolunda da destek oluyoruz. Bu çocuklarımız milletimize emanet. Biz devlet olarak her daim çocuklarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, bu tür buluşmaların örnek olması gerektiğini belirterek, "Bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılacak örnek bir model. Bu güzel girişim için herkese teşekkür ediyorum. Bereketli olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

'BİRLİK BERABERLİK OLSUN'

Mustafa Varank ise "Esnafımız devlet korumasındaki çocuklarımızı restoranlarına davet edebilir, onları misafir edebilirler. Ramazan ayında olduğu gibi başka aylarda da bu olabilir. Yeter ki birlik beraberlik olsun. Esnafımız davet etsin. Ayda 1 gün bu çocukları davet edecek çok esnafımız çıkar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı