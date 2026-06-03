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Bakan Göktaş, 'Bizim Aile Kreş ve Gündüz Bakımevi' açılışını gerçekleştirdi

Bakan Göktaş, 'Bizim Aile Kreş ve Gündüz Bakımevi' açılışını gerçekleştirdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık binasında 0-6 yaş grubundaki çocuklara hizmet verecek 'Bizim Aile Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışını gerçekleştirdi. Göktaş, kreşin aile dostu çalışma hayatını güçlendirme hedefi kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık binasında 0-6 yaş grubundaki çocuklara hizmet verecek 'Bizim Aile Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, minikler için yeni bir hizmet noktasını daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Aile dostu çalışma hayatını güçlendirme hedefimiz doğrultusunda başlattığımız gündüz bakımevi seferberliği kapsamında, Bakanlık merkez binamızda 0-6 yaş grubundaki çocuklarımıza hizmet verecek Bizim Aile Kreş ve Gündüz Bakımevinin açılışını gerçekleştirdik. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzla, Türkiye genelindeki kuruluşlarımızda da benzer uygulamaları yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Kreşimizin çalışma arkadaşlarımız ve aileleri için hayırlı olmasını diliyor, evlatlarımıza sağlıkla ve neşeyle büyüyecekleri güzel bir ortam sunmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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