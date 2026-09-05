Filenin Sultanları finalde: Bakan Göktaş'tan tebrik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları finalde. 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda rakibi Sırbistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Gururumuzsunuz kızlar, dualarımız sizinle." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA