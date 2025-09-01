Bakan Göktaş'tan Aronya Tadı ve Keşkek

BAKAN GÖKTAŞ ARONYA YEDİ, KEŞKEK DÖVDÜ

Balıkesir Valiliği ziyaretinin ardından Balıkesir Öğretmenevi'nde şehit yakını ve gazilerle 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası Programı'nda bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Daha sonra 'Geçmişin İzinde Geleceğe Umutla Buluşması' programı kapsamında Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne gelen Bakan Göktaş, bahçedeki stantları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Göktaş, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte stantların birinde aronyanın tadına baktı. Canbey'in ekşi tat nedeniyle yüzünü buruşturması üzerine Bakan Göktaş, "İnsan çaktırmadan yapar" diyerek kahkaha attı.

Bakan Göktaş, daha sonra kazanda keşkek dövdü. Program keşkek ikramı ile sona erdi.

Alper ÇOBANOĞLU/ BALIKESİR,