Bakan Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı"nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı"nda konuşan Göktaş, aileyi çağın değişen saikleri karşısında daha güçlü kılacak tarihi öneme sahip bir yolculuğu başlatmak, aileyle köklenen, nüfusla güçlenen ve istikbale yükselen Türkiye idealini kararlı bir devlet iradesine dönüştürmek için bir arada olduklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, stratejik atılımın hayata geçirilmesindeki liderliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aile, kadın, çocuk çalışmalarına bilgisi ve tecrübeleriyle destek olan eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Devlet tecrübesi asırları aşan büyük bir medeniyetin mirasçıları olduklarını ifade eden Göktaş, "Tarih boyunca coğrafyamız, şartlarımız ve imkanlarımız değişmiş fakat bizi ayakta tutan ana değerler varlığını sürdürmüştür. Bu değerlerin merkezinde ise her zaman aile yer almıştır. Çünkü ailede kök salmayan hiçbir değer, toplumda kalıcı olamaz." diye konuştu.

Göktaş, ailede korunmayan hiçbir bağın güçlü bir dayanışmaya dönüşemeyeceğini, ailede taşınmayan hiçbir idealin Türkiye'nin geleceğine yön veremeyeceğini belirtti.

Modern dönemde, insanı merkeze almayan, onu sadece yük olarak gören yaklaşımların da ortaya çıktığına işaret eden Göktaş, "Bu anlayış, ülkemizde de nüfusu, aileyi ve doğurganlığı dar bir ekonomik bakışla ele alan bazı uygulamalarla kendini göstermişti. Aileyi zayıflatan bu yaklaşım, cinsiyetsizleştirme dayatmaları ve dijital dünyanın çocuklarımız üzerindeki riskleriyle farklı şekillerde devam ediyor. Biz, insanı merkeze alan, aileyi ve nesillerin devamını ülkemizin geleceği için temel gören bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Göktaş, tanıtımını gerçekleştirdikleri "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonuyla bu kararlılıklarını çağın imkanlarıyla güçlendirerek geleceğe taşıdıklarını söyledi.

"Her haneye dokunan projelerle topyekun bir seferberlik yürüttük"

Bugün önlerindeki meselenin sadece aileyi değişimden korumak olmadığını, asıl meselenin, değişimin yönünü aile lehine çevirmek olduğunu vurgulayan Göktaş, çalışma hayatından şehir planlamasına, eğitimden kültüre, dijital dünyadan medyaya kadar hayatın her alanında aileyi güçlendiren bir düzen kurmaya gayret ettiklerini, bu düzeni ise "Aile Dostu Ekosistem" yaklaşımıyla hayata geçirdiklerini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı hedefinin, milletin bekasını ve devletin geleceğini ilgilendiren stratejik bir mesele olarak ele alma sorumluluğu yüklediğini ifade eden Göktaş, son yıllarda atılan adımların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen büyük bir medeniyet yürüyüşünün tamamlayıcı halkaları olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, bu anlayışla 2024 yılında ailenin korunması ve güçlendirilmesine dair ilk stratejik belgeleri olan vizyon belgesini ve eylem planını hayata geçirdiklerini, Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu ile toplumsal ve kurumsal yapıyı daha da güçlendirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle çalışmalarına yeni biz hız ve istikamet kazandırdıklarına işaret eden Göktaş, "Bugün kamu kurumlarımız, yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler, bu ortak hedef etrafında kenetlendi. Çünkü mesele yalnızca aile politikası değil, Türkiye'nin geleceğidir. Hep birlikte her haneye dokunan projelerle topyekun bir seferberlik yürüttük." diye konuştu.

Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın toplumun tüm kesimleri tarafından büyük bir teveccühle karşılandığını, yıl boyunca 19 binden fazla etkinlik gerçekleştirdiklerini aktardı.

Evlenecek gençler ve çocuk sahibi olmak isteyen aileler için 2 binden fazla kurumla işbirliği protokolü imzaladıklarını anımsatan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu, doğum destekleri, sosyal konutlarda üç ve üzeri çocuğa sahip ailelere ayrılan özel kontenjanlarla güçlü imkanlar sağlandığını kaydetti.

Göktaş, hem kadın hem erkek memurlara, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkı sağladıklarını, kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Doğum izni ve babalık izni sürelerini uzatmaya yönelik güçlü adımlar attıklarını da belirten Göktaş, "Çocuklarımızı dijital mecraların zararlı etkilerinden korumak için kapsamlı bir hukuki düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu düzenlemeyle dijitalleşmeyi aile hayatını zayıflatan değil, doğru kullanıldığında çocuklarımızın gelişimini, ebeveynlerin rehberliğini ve aile içi iletişimi destekleyen bir imkana dönüştürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İİT bünyesinde aile ve nüfus alanında on yıllık ortak bir vizyonun oluşmasına öncülük edeceğiz"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen aile diplomasisiyle Türkiye'nin aileyi uluslararası platformlarda kararlılıkla savunan öncü bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böylece aile politikalarında geliştirdiğimiz özgün modeli, dost ve kardeş ülkelerle paylaşarak bu alanda tecrübe paylaşımını ve işbirliğini güçlendirdik. Şu an pek çok ülke, yürüttüğümüz tüm bu çalışmaları referans alarak kendi politikalarını şekillendiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Nijerya, 2026 yılını "Aile Yılı" ilan ederek bu yaklaşımı benimsiyor. Bu küresel etkiyi daha ileri taşımak için İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde 2026-2035 döneminin 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan edilmesine yönelik girişimimiz kabul edildi. Bu kararın Dışişleri Bakanları Konseyinde kabulüyle birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde aile ve nüfus alanında on yıllık ortak bir vizyonun oluşmasına Türkiye olarak öncülük etmiş olacağız."

Bugüne kadar atılan tüm adımların aileyi ve dinamik nüfusu korumayı birlikte ele alan hedefin ilk safhası olduğunu dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Çünkü aile ve nüfus meselesi bütüncül bakış, uzun vadeli planlama, sabır ve kararlılık gerektiren stratejik bir alandır. 2026-2035 dönemi ise, bu iradenin ailelerimizin hayatına doğrudan yansıyacağı bir dönem olacak. Beş stratejik öncelik etrafında şekillenen Vizyon Belgesi'yle dijital çağın riskleri, zararlı akımlar ve bağımlılıklar karşısında aileyi, çocukları ve gençleri koruyan çalışmalarımızı daha güçlü bir koruma zeminiyle yaygınlaştıracağız. Gençlerin yuva kurmasını destekleyen ekonomik, sosyal ve rehberlik mekanizmalarını daha yaygın, erişilebilir ve kalıcı hale getireceğiz. Doğurganlık hızını, nüfusun yenilenme seviyesinin üzerine çıkarmak için anneliği, babalığı ve çocuk sahibi olmayı daha güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Gençlerimizin donanımını artıran, yaşlılarımızın refahını yükselten ve nesiller arası dayanışmayı kalıcı kılan uygulamalarımızı yeni programlarla derinleştireceğiz."

Kırsalda hayatı canlandıran, kadınlar ve gençler için üretim ve istihdam imkanlarını artıran, şehirleri aile ve çocuk odaklı planlanan çalışmaları ülke genelinde daha güçlü bir uygulama modeline dönüştüreceklerini belirten Göktaş, bu kapsamlı seferberliği hep birlikte yürüteceklerini dile getirdi.

Bakan Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı, milletimize verdiğimiz bir sözdür. Bu söz, politika belgelerimizde, mevzuatımızda, şehirlerimizde, sokaklarımızda, hastanelerimizde ve okullarımızda karşılık bulacak. En çok da zihinlerimizde, ortak hafızamızda ve gelecek tasavvurumuzda yer edinecek. İnşallah, önümüzdeki on yılda, insanla başlayan, aileyle köklenen, nesilden nesile büyüyen, nüfusla güçlenen ve istikbale yürüyen bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. İstikametimiz bellidir, 'Güçlü Aile, Güçlü Türkiye'." dedi.