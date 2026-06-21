Bakan Göktaş: Gençlerimizi yuva kurarken desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz

AİLE ve Sosyal hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gençlerimizi hayallerindeki yuvayı kurarken desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizi hayallerindeki yuvayı kurarken desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle Aile ve Nüfus On Yılı'nda bu destekler bizim için hayati önemde fakat mesele sadece teşvikler değil. Bugün dijital dünyada aileyi 'özgürlüğün sonu' gibi gösteren yaklaşımların aksine, biliyoruz ki insanın en huzur bulduğu yer ailesinin yanıdır. Bu geleneği yaşatmak ve sevgiyle çoğalan bir toplum inşa etmek bizim için memleket meselesidir. Bizi ayakta tutan ailemizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı