Bakan Göktaş: 9 bin 806 çocuğumuz koruyucu aile yanında

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile sisteminde son 20 yılda önemli bir mesafe katettiklerini belirterek, "2002 yılında 515 çocuğumuza bakan 500 koruyucu ailemiz varken, 2024 yılı itibarıyla 8 bin 164 koruyucu aile yanında 9 bin 806 çocuğumuz himaye ediliyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) iş birliğinde, Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde, 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 2'nci Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Göktaş, 12 Ocak'ta terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerleri anarak, yaralanan askerlere acil şifalar diledi. Bakan Göktaş, terörün Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozamayacağını söyleyerek, PKK ile mücadelede kararlılık mesajı verdi.

'KORUYUCU ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KAHRAMANDIR'

Aile olmak için bazen kan bağı gerekmediğini, can bağıyla da aile olunabileceğini söyleyen Bakan Göktaş, daha hayatının başında zorluklarla yüzleşen çocuklara koruyucu aile hizmetiyle birlikte güvenli bir liman sunduklarını kaydetti. Çocukların gözünde yetişkinlerin yerinin çok önemli olduğunu işaret eden Göktaş, "Çocukluk yıllarından kalan hatıralar, insan hayatının geri kalanında hep hatırlanır. Her koruyucu annemiz, koruyucu babamız bu anlamda çocuklarımız için gerçek birer kahramandır. Sizlerin fedakarlıkları, çocuklarımıza sağladığınız imkanlar, onlara güvenli bir gelecek sunmak için gösterdiğiniz çabalar oldukça kıymetli. Çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını gideriyor, onları hayata ve topluma hazırlamaya çalışıyorsunuz. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Sizlerin yanında olmak ve sizlere destek vermek bizim asli görevimiz" diye konuştu.

'ZAMAN İÇİNDE BU UYGULAMAMIZI SİSTEMATİKLEŞTİRDİK'

Koruyucu aile hizmetinin aslında milletin kadim bir değeri olduğuna dikkat çeken Göktaş, "Bu anlamda koruyucu aile hizmetinin tarihimizde önemli bir yeri var. Uyguladığımız koruyucu aile hizmetimizin yasal temelleri 1926 Türk Medeni Kanunu'na dayanıyor. İlk uygulama örnekleri 1961 yılında başlıyor. Zaman içinde bu uygulamamızı sistematikleştirdik. Farkındalık çalışmalarımızla ülke çapında yaygınlık kazandırdık" ifadelerini kullandı.Bakan Göktaş, koruyucu aile sisteminde son 20 yılda önemli bir mesafe katettiklerini söyleyerek, "2002 yılında 515 çocuğumuza bakan 500 koruyucu ailemiz varken, 2024 yılı itibarıyla 8 bin 164 koruyucu aile yanında 9 bin 806 çocuğumuz himaye ediliyor. Koruyucu aileliğin tanınmasında, 2012 yılından itibaren Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi'nin katkısı çok büyüktür. Bu vesileyle desteğini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer hanımefendiye hem çocuklarımız hem de milletimiz adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

'KORUYUCU AİLE HİZMETİNİN GELİŞMESİNE İLİŞKİN STRATEJİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ'

Koruyucu aile hizmetine yönelik iyileştirmelerin hayati önem taşıdığını aktaran Göktaş, gerçekleştirilen çalıştayların bu anlamda çok önemli olduğunu bildirerek, "Bu çalıştayımızın sonuçlarıyla da koruyucu aile hizmetinin gelişmesine ilişkin stratejimizi belirleyecek ve eylem planımızı hazırlayacağız. Çalıştay kapsamında koruyucu aile birim yapılanmaları ve standartlaşma, koruyucu aile modelleri ve profesyonelleşme, çocuklara ve ailelere sunulan destekler, dijital dönüşüm ve yeni medya gibi başlıkları bütüncül bir bakış açısıyla ele alacağız" diye konuştu.Bakan Göktaş, çalıştaya destek veren UNICEF'e, AB Delegasyonuna, akademisyenlere, koruyucu ailelere ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Çalıştay, 17 Ocak'ta sona erecek.