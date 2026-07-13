Haberler

Fidan, Paris'te Erdoğan'ı temsil etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Fidan, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Kaynak: ANKA
Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
Özel, 'Yeni partinin adına karar verdik' dedi, gerçek bambaşka çıktı

"Yeni partinin adına karar verdik" dedi, gerçek bambaşka çıktı
15 Temmuz'da Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen ekip, Yazıcıoğlu'nun helikopter cihazlarını da çalanlarmış

Yazıcıoğlu dosyasında suikast timi izi: Cihazı çalanlar tanıdık çıktı
İtalya'da denize uçan araçtaki sürücüyü askeri öğrenciler kurtardı

Denizde nefes kesen anlar! Askeri öğrenciler görür görmez suya atladı
Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi

Cem Yılmaz biliyor muydu? "Büyük vurgun" yine akıllara geldi
Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı

21 yaşındaki kadını kaçırıp cinsel saldırıda bulundular