Fidan, Paris'te Erdoğan'ı temsil etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Fidan, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Kaynak: ANKA