Bakan Fidan, TSK Libya Görev Grup Komutanlığı'nı Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında başkent Trablus'ta bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığının ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Libya'nın Trablus şehrinde TSK Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Kaynak: ANKA