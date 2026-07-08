Bakan Fidan, NATO Zirvesi Marjında Bakanlar Toplantıları ve İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürdü. Fidan, NATO-Ukrayna Konseyi ile İstanbul İşbirliği Girişimi ortaklarının Dışişleri Bakanları toplantılarına katılırken, güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıda da yer aldı. Fidan ayrıca, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Fidan, zirve kapsamında İstanbul İşbirliği Girişimi ortaklarıyla gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da yer aldı.

Bakan Fidan, NATO Ankara Zirvesi marjında güncel güvenlik meselelerinin ele alındığı kısıtlı katılımlı toplantıya da iştirak etti. Toplantıya Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Polonya dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas katıldı.

Fidan, NATO Ankara Zirvesi kapsamındaki temasları çerçevesinde Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile de bir araya geldi.

Kaynak: ANKA