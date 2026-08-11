Bakan Fidan, Libya Başbakanı Dibeybe ile Trablus'ta Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Libya'da, başkent Trablus'ta Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Libya'da, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.
Kaynak: ANKA