Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada'da Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'da Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kanada ziyareti kapsamında, Toronto'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.