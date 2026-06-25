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Dışişleri Bakanı Fidan, Kanada'da Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada ziyareti kapsamında Toronto'daki Darlington Nükleer Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'da Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kanada ziyareti kapsamında, Toronto'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
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