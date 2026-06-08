Fidan, Gürcistanlı mevkidaşıyla üçlü toplantı öncesi bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu toplantısı kapsamında Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel iş birliği ve ortak projeler ele alındı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu toplantısı kapsamında Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı