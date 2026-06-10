Fidan, Sofya'da Becirovic ile görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak Üye Denis Becirovic ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşme, Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında gerçekleştirildi.

Görüşmede ele alınan konulara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA