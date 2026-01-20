Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı vesilesiyle değerlendirmelerde bulundu.

"18 OCAK MUTABAKATINI DESTEKLİYORUZ"

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bakan Fidan,"10 Mart mutabakatını nasıl desteklediysek 18 Ocak mutabakatını da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında bunu bir kenara bırakıp, mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz." dedi

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN HAKLARININ VERİLMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Suriye'de Kürtlerle ilgili çıkarılan kararnameye de değinen Fidan, "Cumhurbaşkanı Şara tarafından çıkarılan kararnameyle çok uzun yıllardır Esed döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Kararname hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesi, daha ait hissetmesi adına aslında fevkalade önemli." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HER ZAMAN YAPICI ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

YPG'nin DEAŞ'lı hükümlüleri cezaevinden serbest bırakmasıyla ilgili de konuşan Fidan, "Sürekli oynanan (YPG/SDG'nin serbest bıraktığı) DAEŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Büyükelçi Tom Barrack'la bir görüşme yaptık. Şam'da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini verdi. Görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları açıkçası takdirle karşılıyor." dedi.

GAZZE İÇİN BARIŞ KURULU VE TÜRKİYE'NİN KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Barış Kurulu"na davet edilmesi ve Gazze diplomasisine dair Bakan Fidan şunları kaydetti:

"Birçok ülkeye davetiye gittiğini görüyoruz. Bize de geldi. Cumhurbaşkanımız kurucu üye olarak davet ediliyor Türkiye adına Barış Kurulu'na. Biliyorsunuz devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturuluyor. Buranın bir kuruluş şartı var, sözleşmesi var. Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Yani Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler. Ama şunun altını çizmek istiyorum; Cumhurbaşkanımız başından beri Gazze olayının çözülmesi için uluslararası bir seferberliğin olmasını hep savunmuştur. Buna da öncülük etmiştir. Birçok uluslararası arkadaşıyla, partneriyle, kardeşiyle de bunun emeğini, çabasını vermiştir. Şimdi bu türden bir kurulun kuruluyor olması, tabii birtakım eksiklikler olabilir, ona rağmen kıymetli bir gelişme diye açıkçası değerlendiriyoruz."