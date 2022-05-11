Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Vahit İşbaşaran - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberinde bazı sanatçılar ve oyuncularla 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

KIRKLARELİ (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberinde bazı sanatçılar ve oyuncularla 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Türkiye'de turizmi canlandırmak ve şehirleri kalkındırmak için düzenlenen 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Merve Özbey, Özge Borak, Şafak Sezer, Safiye Avcı Çakmak ve İbrahim Kendirci ile birlikte Kırklareli'ne geldi. Vali Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin tarafından karşılanan Ersoy ve beraberindekiler, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan Longoz Ormanları, Fatih Dökümhanesi, Mert Gölü ve İğneada beldesini gezdi.


Demirören Haber Ajansı / Vahit İşbaşaran - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy, Kırklareli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title