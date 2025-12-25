2025'te TÜYEK'in bünyesindeki eser sayısı 776 bin 700'e ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) bünyesinde 2025'te 31 eser, 36 cilt yayımlandığını, 42 yazma eser sergisi ve 201 eğitim ve kültürel etkinlik düzenlendiğini, belirterek, "Toplam koleksiyon büyüklüğü 776 bin 700 esere ulaştı." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabındaki paylaşımında, 2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadıklarını iz bıraktıklarını belirtti.

Asırlara yayılan ilim ve irfan mirasını koruyan TÜYEK'in 2025'te yazma eser alanındaki küresel liderliğini daha da güçlendirdiğini vurgulayan Ersoy, yazma ve nadir matbu eseri bünyesinde barındıran kurumun, bu eşsiz mirası bilim dünyası ve toplumla buluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Ersoy, 472 bin 441 eserin dijital nüshasının araştırmacıların erişimine açıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük yazma eser platformlarından biri olan YEK Portal'ın kullanıcı sayısı yüzde 45 artışla 24 bine, eser görüntüleme sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. 2025 boyunca, 31 eser, 36 cilt yayımlandı, 42 yazma eser sergisi, 201 eğitim ve kültürel etkinlik düzenlendi. Toplam koleksiyon büyüklüğü 776 bin 700 esere ulaştı. Ayrıca 29 ülkeden 200 uzmanın katıldığı 1. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu, İstanbul'da gerçekleştirildi. TÜYEK, yazma eser alanında yalnızca koruyan değil, üreten, paylaşan ve dünyaya yön veren bir merkez olmayı sürdürdü. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz."