Bakan Ersoy, RTÜK ve Türk Telekom Yöneticilerini Kabul Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i makamında kabul etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ve Türk Telekom üst düzey yöneticisi ( Ceo ) Ebubekir Şahin'i makamında kabul etti.

Bakan Ersoy, kabule ilişkin NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yeni Başkanı Sayın Mehmet Daniş ve önceki Başkanı Sayın Ebubekir Şahin'i Bakanlığımızda kabul ettik. RTÜK Başkanlığı görevine atanan Sayın Mehmet Daniş'e ve Türk Telekom CEO'luğu görevine atanan Sayın Ebubekir Şahin'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Medya ve iletişim alanlarında, ortak gayretlerimizle ülkemizin çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına olan inancım tam. Kültür, sanat ve iletişim politikalarımızın uyum içinde gelişmesi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli dayanaklarından biridir."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
