Bakan Ersoy, Kapalıçarşı Heyetiyle Görüştü

(İSTANBUL) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul AKM'de Kapalıçarşı heyetiyle bir araya geldi. Ersoy, görüşmede Kapalıçarşı'nın uluslararası görünürlüğünün artırılması, turizmden daha fazla pay alması ve ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Kapalıçarşı heyetiyle bir araya geldiğini açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul AKM'de Kapalıçarşı heyetiyle bir araya geldik."

Dünyanın en köklü ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'nın uluslararası görünürlüğünün artırılması, turizm hareketliliğinden daha fazla pay alması ve ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk.

Kapalıçarşı'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve ticari mirası koruyarak geleceğe taşımak; kültür turizmine katkısını güçlendirmek ve İstanbul'un küresel marka değerine daha fazla katkı sunmasını sağlamak için atılabilecek adımları ele aldık.

Nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için Kapalıçarşı heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA